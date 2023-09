La cucina locale spiegata in dialetto

Quest’anno, per la prima volta, si svolge a Lerici la ‘Settimana del Dialetto’. Prima tappa oggi, poi si passa a lunedì, martedì e mercoledì, con il patrocinio del Comune di Lerici, Stl e Lerici Coast, organizzata dall’associazione ‘Enrico Calzolari pro Monte Caprione’. Una vera novità culturale, nella quale verranno messi a confronto i dialetti del territorio lericino con quelli del golfo e della bassa vallata del Magra. Quest’anno il tema sarà ‘Parla come te mangi’, impostato su tradizione e cucina locale, con degustazioni e presentazioni dei prodotti del luogo. Poesia, canzoni, documenti, curiosità, tutto espresso in quel linguaggio una volta comune dove ‘en bri?inin’, ‘na spea’, ‘en fio’, erano le misure che adottavano le donne di casa per le loro ricette. Il titolo non è casuale e sarà il filo conduttore delle serate, condotte dal dialettologo Pier Giorgio Cavallini (nella foto). Inizio sempre alle 21, entrata libera, alla Rotonda Vassallo.

m. magi