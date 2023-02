La Croce Rossa 'adotta' la Palestra nel Verde... e la pulisce

I volontari della Cri alla Palestra nel verde

La Spezia, 7 febbraio 2023 – Una sorta di particolare 'adozione'. Quella della Croce Rossa per la Palestra nel verde, l’ampia pineta dalla classica vegetazione mediterranea che si estende sul crinale del Telegrafo, al Parodi, affacciandosi da una parte sul golfo e dall’altra sulle Cinque Terre. I Giovani della Croce Rossa spezzina hanno dedicato la giornata di sabato scorso a una pulizia straordinaria dell’area di proprietà del Comune e, armati di guanti e sacchi, l’hanno completamente liberata dai rifiuti abbandonati.

All’iniziativa hanno partecipato 15 volontari Cri in collaborazione con il Comune della Spezia, con cui prosegue la sinergia per difendere l’ambiente dalla pratica dell’abbandono dei rifiuti, purtroppo ancora molto diffusa anche sul nostro territorio. Sabato mattina, inoltre, sono stati installati quattro cartelli informativi (anche in lingua inglese) che invitano chi frequenta l’area verde a non gettare rifiuti, a non danneggiare la vegetazione, a non accendere fuochi e a rispettare la fauna della zona. Dopo aver 'adottato' ufficialmente la Palestra nel verde, d’ora in avanti i Giovani della Croce Rossa si occuperanno di tenerla regolarmente libera dai rifiuti organizzando altre giornate di pulizia straordinaria.

“Non si ferma la nostra attività a difesa dell’ambiente dai troppi che ancora non lo rispettano – dichiara il presidente della Croce Rossa della Spezia Luigi De Angelis – . Spero che l’impegno di un gruppo di giovani volontari, che decidono di dedicare a questa iniziativa un sabato libero, possa essere d’esempio anche per tanti loro coetanei. Attività come questa rientrano nell’opera di sensibilizzazione della Croce Rossa volta a promuovere comportamenti rispettosi dell’ambiente in cui viviamo, coinvolgendo soprattutto le fasce più giovani della popolazione”.

“Continua il nostro costante lavoro per contrastare il fenomeno dell’abbandono abusivo di rifiuti, abbiamo implementato i controlli e grazie al supporto delle telecamere riusciamo ad avere una copertura quasi totale del nostro territorio – commenta l’assessore al ciclo del rifiuti Kristopher Casati – . Iniziative come questa hanno il pregio di educare la popolazione con un impegno in prima persona, testimoniando che la pulizia di un’area fruibile a tutti dovrebbe essere curata dalla collettività perché è un bene comune. Grazie ai ragazzi della Cri per il loro impegno, noi saremo sempre al loro fianco”.