La crema della nautica Riflettori puntati sul Salone di Venezia E c’è un pezzo di noi

Sole e un caldo estivo hanno fatto da sfondo, mercoledì 31 maggio, all’inaugurazione della quarta edizione del Salone nautico di Venezia, ospitato anche quest’anno all’interno dello storico Arsenale militare della città lagunare. Sono 220 gli espositori presenti, provenienti principalmente dall’Italia e più di 300 le imbarcazioni che sarà possibile ammirare fino a domenica 4 giugno, alcune delle quali in anteprima mondiale. Tra i cantieri che hanno deciso di non mancare all’appuntamento, anche Sanlorenzo, eccellenza internazionale nella produzione di superyacht, che ha sede nel ‘Miglio Blu’. "Quello di Venezia – dichiara Carla Demaria, Head of Strategic Marketing & Communication Sanlorenzo – è un salone che sta crescendo, qui nell’Arsenale non ha dimensioni enormi, ma ha raccolto il meglio della cantieristica". Il Cantiere, presente in questa quarta edizione con tre imbarcazioni, si aggiudica un posto d’onore tra le mura dell’arsenale. Uno yacht Sanlorenzo e due del brand Blue Game, infatti, fanno bella mostra di sé, a riparo del ‘Building Bridges’, la suggestiva installazione composta da sei coppie di mani protese verso il cielo a costituire un ponte realizzate da Vincenzo Quinn. Luogo ideale per un cantiere che, nel corso degli anni, ha sviluppato un importante legame nel mondo dell’arte contemporanea. "Quest’anno – spiega Di Maria – abbiamo una posizione molto particolare, un po’ un fuorisalone del Salone Nautico. Visto che questa è la città dell’arte e Sanlorenzo ha grandi legami con l’arte, abbiamo scelto uno spazio non utilizzato in precedenza per il Salone che è l’area davanti alla famosa scultura delle mani di Quinn. Il binomio SanlorenzoVenezia – continua – è molto forte, al punto che la famiglia Perotti ha realizzato una fondazione, creata nel 2021, che avrà sede qui a Venezia, dove si parlerà di arte, di iniziative per studenti meritevoli, della cura delle isole minori che hanno bisogno di mantenere la loro identità. La sede sarà aperta nel 2024, in occasione della biennale d’arte e accoglierà una galleria di installazioni, che negli anni Sanlorenzo ha portato nei vari Art Basel, la più famosa mostra di arte contemporanea al mondo".

Non solo cantieristica, la Spezia è protagonista alla kermesse veneta anche nel campo della ricerca e dell’innovazione universitaria, nell’ambito del Muve Yacht project, bando internazionale per la selezione di studi e progetti di barche, promosso tra gli altri, da Fondazione Musei Civici di Venezia. Per la prima volta, infatti, è stata prevista anche una sezione denominata ’Academy Lab’, dedicata al mondo universitario. Per questa prima edizione, il comitato scientifico dell’iniziativa ha valorizzato la formazione nazionale, invitando a partecipare gli studenti dell’Università degli Studi di Genova e del corso di studio in Yacht design e in Design navale e nautico che ha sede alla Spezia, in particolare. I migliori progetti sono in esposizione all’interno del Salone. A contribuire al fascino del salone nautico di Venezia è anche lo storico luogo dove viene accolto e che sancisce un particolare rapporto con la Marina militare. "Sin dall’inizio – ha dichiarato l’ammiraglio Enrico Credendino capo di Stato Maggiore della Marina militare – abbiamo creduto nel progetto Salone nautico, lavorando insieme al Comune e offrendo personale, logistica, supporto, aprendo l’Arsenale ai cittadini. Venezia è la città marittima per eccellenza nel mondo e se c’è il mare ci deve essere la Marina, che oggi è una costola del cluster marittimo nazionale. Con grande emozione noto quanto sia cresciuto il Salone in questi 4 anni e per questo mi congratulo con il sindaco". Tra gli stand dedicati alla nautica, alla componentistica e ai suoi accessori, trovano spazio anche le forze dell’ordine e militari. Tra questi anche tre stand istituzionali della Marina militare, uno dei quali dedicato ai palombari del Gruppo operativo subacque – il Gos, parte del Comsubin, che proprio quest’anno festeggia i 90 anni dalla nascita della scuola che ha sede al Varignano.

Maria Cristina Sabatini