La conoscenza

All’inizio di quest’anno scolastico abbiamo realizzato un cartellone con le nostre "Carte d’Identità speciali" dove elencavamo oltre alle classiche caratteristiche, nostri hobby e passioni. Rielaborando i risultati che riguardavano le risposte su quali generi letterari ci piacessero, abbiamo constatato che su 38 alunni delle classi seconde della nostra scuola, la maggior parte preferisce il genere fantasy, seguito dai libri gialli, avventura, horror e infine i romanzi, mentre ad una parte non piace addirittura leggere ma preferisce fare solo attività fisica. Dopo aver analizzato questi risultati abbiamo riflettuto in classe sull’importanza della lettura alla nostra età e di quanto poco leggiamo.

Anche studiando la Divina Commedia in classe siamo rimasti colpiti da Paolo e Francesca: loro non avevano di certo i nostri svaghi, e "galeotto" fu il libro che li fece innamorare dice Dante! Immaginare che passassero le loro giornate insieme a leggere senza PlayStation o giochi su Internet è strano.

Noi inizialmente ci abbiamo riso sopra, ma riflettendoci, presi da scuola sport e giochi di ogni tipo che ci propone il web e non solo, certo è che i ragazzi di oggi, noi compresi, ci siamo allontanati dalla lettura che invece fino a pochi anni fa era molto più praticata da studenti e non solo. Abbiamo anche organizzato una visita al Museo A. Lia e siamo rimasti affascinati dalla sala che ospitava gli antichi Codici Miniati. Non hanno niente a che fare con i libri di oggi: di grandi dimensioni, con pagine e copertina di pelle, fermati con grandi chiodi, si utilizzavano in gruppo in quel periodo soprattutto solo in ambito ecclesiastico. Oggi fortunatamente fruibili a tutti, siamo abituati ad averli versioni tascabili, con copertina flessibile, pagine in carta riciclata e stampati con inchiostro ecosostenibile, i cosiddetti libri green. Li possiamo anche consultare in formato Kindle o addirittura non comprarli: scaricarli dal web, o prendere in prestito in biblioteca o con il book crossing. Sapete di cosa si tratta? In appositi spazi organizzati all’aria aperta ognuno può scegliere un libro e in cambio lasciarne altri per chi fosse interessato.

Ci sono alcune postazioni anche nella nostra provincia come a Valdipino e a Varese Ligure. Senza dubbio siamo certi che tutto al mondo sia cambiato e altrettanto certo è che i libri, che ci piacciano o no, fanno parte della nostra vita. Forse sarebbe meglio approcciarsi a loro in modo differente? Noi ci stiamo provando, e voi?