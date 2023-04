’La Comune de Paris’ al Sunspace Ultimo giorno di visita alla mostra

Oggi è l’ultimo giorno per visitare la mostra fotografica ‘La Commune de Paris 1871’ nello spazio Sunspace di via Sapri 68. Ad organizzare Spi Cgil Spezia e Centro di documentazione Logos. La mostra, attraverso materiale fotografico e testuale in lingua originale recuperato da ‘Association des Amies et Amis de la Commune’ di Parigi, ripercorre le varie fasi della Comune di Parigi, con focus particolari ed approfonditi sui suoi protagonisti. Il catalogo in lingua italiana ed il libricino con la traduzione sono a disposizione dei visitatori. A corollario, nei giorni scorsi, si è tenuta una conferenza pubblica – con letture dell’attrice Fabrizia Fazi – a cui hanno partecipato Laura Ruocco, segretaria Spi Cgil La Spezia, Ivano Bosco, segretario Spi Cgil Genova-Liguria, Federico Del Marro, Centro di documentazione Logos, Alessandro Santini, volontario di GenovaSolidale. Ingresso libero, info 0187 770387.