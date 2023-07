Omicidio Saidi, la coltellata ha trafitto il cuore. E il giovane arrestato non parla

La Spezia, 23 luglio 2023 – Un colpo secco al petto che ha trafitto il cuore. E’ quanto trapela dall’esito dell’autopsia effettuata sul corpo di Mohamed Ali Saidi, il tunisino di 44 anni ucciso con una coltellata nella notte tra martedì e mercoledì in via Corridoni.

L’esame autoptico disposto dal pubblico ministero Claudia Merlino è stato effettuato ieri mattina dall’anatomopatologa Susanna Gamba ed è durato tre ore e mezza, dalle 10,30 alle 2. Sono stati effettuati dei prelievi per gli esami tossicologici, ma soprattutto sarebbe emerso che il colpo inferto al petto con il coltello, per quanto con una lama di 7 centimetri, si è rivelato fatale perché ha trafitto il cuore.

Sempre ieri mattina Carlo Alberto Rosà Nunez, il dominicano di 24 anni indiziato di avere inferto la coltellata mortale, assistito dall’avvocato di fiducia Mauro Boni, ha fatto scena muta a Villa Andreino davanti al giudice delle indagini preliminari Fabrizio Garofalo. Si è avvalso infatti della facoltà di non rispondere. Era presente anche il pm Claudia Merlino. L’arresto è stato convalidato e anche la custodia cautelare in carcere.

Il corpo della vittima è stato quindi restituito ai familiari e verrà trasportato in Tunisia. Mohamed Ali Saidi, in Italia da vent’anni e che in passato aveva lavorato per una ditta del cantiere navale del Muggiano, ha quattro fratelli. Con uno in particolare era particolarmente legato, Youssef, che ha 50 anni e si trova in carcere a Massa perché deve scontare una pena di tre mesi.

Mohamed Ali andava spesso a trovarlo e quando in questi giorni non lo ha più visto, né sentito, si è immaginato che fosse successo qualcosa di grave. Saputo che era stato ucciso, ha espresso il desiderio, attraverso l’avvocato Raffaella Nardone che si costituirà parte civile, di poter piangere sulla bara del fratello morto. Dalle indagini dei carabinieri è emerso che si sia trattato di un episodio isolato, circoscritto alle due persone, non di una ’guerra’ tra bande.

Massimo Benedetti