La collezione Lia ancora alla città Accordo tra gli eredi e il Comune

Il tesoro di Amedeo Lia sarà ancora per molti anni a disposizone della città. Le nature morte italiane e fiamminghe, gli smalti, i bronzi, le maioliche – una raccolta con pochi eguali in Europa per estensione e qualità – frutto di una ricerca intensa durata una vita intera rimarranno patrimonio pubblico almeno sino al 2036. Prevede questo l’accordo siglato ieri mattina tra il Comune della Spezia e gli eredi della famiglia Lia. Nato nel 1913 a Presicce, piccolo paese del Salento, l’Ingegnere visse molte vite. Prima ufficiale di Marina, poi industriale e infine mecenate. Un collezionista nel senso autentico del termine, a differenza di quello che succede oggi dove le opere d’arte sono acquistate alla stregua delle azioni di borsa, in previsione di quanto potranno rivalutarsi in futuro. Amedeo Lia comprava gli oggetti che gli facevano battere il cuore, che suscitavano in lui un’emozione. Un uomo di altri tempi, di altri secoli quasi, rinascimentale nel senso profondo del termine. Nel 1995 donò tutto alla città a patto che il Comune si impegnasse a valorizzare la collezione e l’allora sindaco Lucio Rosaia riuscì a trasformare in tempi record l’ex convento dei frati minori di San Francesco nel museo che ancora oggi porta il suo nome, aperto al pubblico per la prima volta il 3 dicembre del 1996. Un animus donandi che trova oggi perfetta continuità nella volontà dei figli dell’Ingegnere di rinnovare l’accordo di comodato d’uso gratuito delle opere d’arte.

Un’intesa rinnovata in alcuni punti, in particolare decade il vincolo di accantonare il 50% degli incassi del museo. Venendo meno questa clausola sarà possibile sviluppare un fondo da dedicare all’organizzazione di mostre ed eventi di particolare rilevanza in un’ottica di maggior promozione. "La nostra città vede arrivare un numero sempre maggiore di turisti – ricorda il sindaco Pierluigi Peracchini – il Lia deve necessariamente diventare una delle principali attrazioni". Per i figli dell’Ingegnere prende la parola Riccardo, una folta chioma sale e pepe sopra due allegri occhi azzurri e un grande sorriso. Giacca e camicia sportiva, indossa jeans e scarpe da trekking. È probabile che abbia, come il padre, un grande amore per i viaggi e per la conoscenza, una curiosità che lo abbia spinto a esplorare tanti paesi del mondo. Sicuramente del papà ha l’educazione e il riserbo. Parla quasi timidamente, con elegante discrezione. "Siamo molto felici di rinnovare questa convenzione con la città, il babbo avrebbe voluto questo. Il suo amore per Spezia continua a vivere".

Vimal Carlo Gabbiani