La città vista ’Sessant’anni dopo’

Nei locali del nuovo Circolo Fantoni in Galleria Adamello, oggi alle 18 , Roberto Quber presenterà il suo ultimo libro in compagnia di Roberto Centi e Giuseppe Rudisi. Il volume ‘Sessant’anni dopo’ è un tuffo dell’autore, nato nel 1956, nel clima di una città di provincia degli anni ‘60: scuole con classi separate per genere, maschi con grembiulino nero e fiocco azzurro, femmine con grembiulino bianco e fiocco rosa; negozietti di quartiere pieni di comari che chiacchierano; bar di periferia affollati di uomini che giocano a carte e a biliardo e, durante gli eventi sportivi, guardano la tv in bianco e nero posta in alto, in un angolo della sala. L’entusiasmo per il passaggio sull’Aurelia del Giro Ciclistico d’Italia con Graziano Battistini e Renzo Fontona e del Cantagiro con Morandi, Pavone, Rascel; passione per la politica, tra democristiani aggregati intorno alla parrocchia e comunisti organizzati con le loro sezioni. L’entrata è libera.