’La città vista dall’alto’ Mostra fotografica al Loggia dei Banchi

Inaugurata al ’Loggia dei Banchi’ di via Mazzolani 32, alla presenza dell’assessore alla sicurezza Giulio Guerri, la mostra fotografica “La Città vista dall’alto”, progetto culturale realizzato dai fotografi Mauro Baraldi e Italo Tosti in collaborazione con la Polizia Locale della Spezia che grazie al presidio sui set fotografici ha reso possibile la realizzazione delle riprese in totale sicurezza per le persone e per l’ambiente. L’esposizione rappresenta un documentario fotografico storico della città nel periodo del lockdown; visto l’importante riscontro ottenuto tra i visitatori la scadenza prevista per il 31 maggio è stata prorogata e la mostra sarà visibile fino a 4 giugno.