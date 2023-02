La città e i bersaglieri, la storia raccontata dagli studenti

Continuano gli appuntamenti in preparazione del 70° Raduno Nazionale Bersaglieri. Ieri mattina è stata la volta di “La Città e i Bersaglieri. A Scuola con la Storia“, un progetto che ha visto gli studenti degli istituti scolastici spezzini dalle scuole dell’infanzia fino alle superiori, impegnati nel realizzare disegni e idee grafiche in occasione del raduno che si terrà dal 22 al 28 maggio. Sono stati oltre cento i lavori presentati e che troveranno spazio e riconoscimento con una mostra dedicata nelle settimane precedenti al raduno. L’iniziativa ha un valore culturale ed è un’importante occasione di approfondimenti di carattere storico. I bersaglieri sono infatti custodi di un patrimonio di memoria condivisa importante. Per questo motivo le attività proposta dal Comitato Organizzatore e scelte dalle Scuole hanno permesso a molte classi di svolgere visite guidate nei luoghi di valore storico della Città della Spezia, laboratori, percorsi didattici e momenti di confronto partendo dalla nascita del Corpo dei Bersaglieri, avvenuta il 18 giugno 1836 per mano del Generale Alessandro La Marmora.

Alla presentazione dei progetti erano presenti il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, Gianmarco Medusei (presidente del Consiglio regionale), il Generale Ottavio Renzi presidente dell’Associazione nazionale bersaglieri, Maria Grazia Frijia (assessore al Turismo e promozione della città), Pietro Antonio Cimino (assessore ai Grandi eventi), Marco Frascatore (assessore alle Attività Produttive), Lorenzo Brogi, assessore all’istruzione, Sara Cecchini in rappresentanza del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Susanna Varese, Comitato Organizzatore Raduno Bersaglieri che ha ideato e curato il progetto e il Generale Ottavio Renzi Presidente Nazionale dell’Associazione Bersaglieri. Le scuole coinvolte sono numerose: Scuola primaria Don A. Mori (2 Giugno) ISA 2, la scuola primaria Dante Alighieri ISA 7, la Scuola Garibaldi (Piazza Verdi) ISA 4, Scuola secondaria di primo grado 2 Giugno ISA 2, Scuola Anna Frank ISA 5, Istituto Tecnico Commerciale e Tecnologico Fossati-Da Passano e Liceo artistico Cardarelli. La mattinata si è chiusa con un intermezzo musicale a cura della Fanfara dell’Anb di Siena.