La città al Bit di Milano "Tassello importante per lo sviluppo futuro"

Anche il Comune della Spezia sarà presente, con una propria postazione, alla Fiera Bit di Milano, la fiera dedicata al turismo più importante a livello nazionale e non solo, che si svolgerà dal 12 al 14 febbraio 2023. Alla fiera sarà presente l’assessore al Turismo e promozione della Città Maria Grazia Frijia che coglierà l’occasione per illustrare quali siano state le azioni messe in campo dall’Amministrazione Peracchini in questi anni per la promozione del territorio e i prossimi appuntamenti in vista della stagione primaverile ed estiva. "Il lavoro sul Turismo portato avanti in questi anni dalla Giunta Peracchini - spiega l’assessore Maria Grazia Frijia - anche attraverso la partecipazione alle principali Fiere del settore turistico, sta portando la Città a raggiungere importanti traguardi.

Anche quest’anno la presenza alla BIT di Milano del Desk del Comune della Spezia per presentare la nostra Città, una Città che è in costante evoluzione e crescita, rappresenta un tassello fondamentale nella promozione del nostro territorio,"