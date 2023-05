La chitarra di Mancuso regala emozioni da Smood

Una standing ovation del numeroso pubblico dello SMooD - Sign Music Desk ha salutato sabato l’ultimo brano, che ha chiuso la performance del chitarrista Matteo Mancuso. Impegnato in un tour europeo, il musicista, prima del live serale, nel locale ceparanese ha proposto una masterclass pomeridiana a cui hanno partecipato anche diversi chitarristi del Modern Music Institute di Sarzana e Genova. "La realtà ha superato le aspettative – affermano dallo Smood i titolari Riccardo Angeletti e Max Marcolini – gli ‘allievi’ si sono trovati davanti un ragazzo di 26 anni, con grande attenzione per i particolari su cui ha lavorato senza sosta in tutti questi anni e che gli hanno permesso di arrivare ad un suono ‘in purezza’". Le dita sono volate velocissime sullo strumento anche durante il concerto. "Non solo la tecnica, ma la rilassatezza della consapevolezza dello strumento, ha dato a Matteo la possibilità di trasmettere emozioni, che hanno tenuto incollati al palco".

marco magi