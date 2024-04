La chitarra di Cimino da Bacchus

All’osteria Bacchus, storico locale spezzino della musica live, stasera, a partire dalle 21, accoglie la house band, con Lorenzo Cimino alla tromba, Giacomo Ciardi al piano e Leonardo Bocchia al contrabbasso. Ospite dell’evento il chitarrista Edoardo Cimino – diplomato con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio Puccini – che, a giugno, sosterrà la laurea magistrale al Conservatoire Royal di Bruxelles, vincitore del Premio Eddie Lang come miglior giovane chitarrista e finalista del Premio Massimo Urbani (il più importante concorso italiano per solisti jazz) oltre che del Mastricht Jazz Awards. Edoardo, figlio d’arte del trombettista Lorenzo, ha frequentato fin da giovanissimo i corsi di Pistoia Blues, Nuoro Jazz, Spèjazz perfezionandosi con Nik Beccatini, Bebo Ferra e Biorn Vidar Solli, poi nel 2019 ai corsi di Mami Jazz, su proposta di Fabio Zeppetella, gli è stata concessa una borsa di studio come Miglior Talento, ed il resto è storia recente.