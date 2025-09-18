La Cgil chiama a raccolta: "Pace, giustizia e libertà per il popolo palestinese". Un corteo da piazza Brin

La Cgil lancia una mobilitazione nazionale per Gaza all’indomani dell’operazione in profondità dell’Idf a Gaza City. Anche Spezia ha risposto alla chiamata dei vertici nazionali organizzando per domani alle 18 il concentramento in piazza Brin da dove partirà il corteo che attraverserà le vie della città. Nella stessa giornata il sindacato dei lavoratori ha proclamato scioperi in molte categorie produttive, per dare ancora più forza alla mobilitazione che chiede pace, giustizia e libertà per il popolo palestinese. "Non possiamo rimanere indifferenti di fronte a quello che è un autentico genocidio perpetrato dall’esercito israeliano contro un popolo stremato e senza difese. Esprimiamo inoltre il nostro sostegno alla Global Sumud Flotilla che con coraggio porta aiuti nella Striscia sfidando il blocco che affama milioni di persone: un gesto che non può e non deve essere criminalizzato", si legge in una nota della Cgil.

La manifestazione ’Per Gaza’ ribadirà con forza, tra l’altro, lo stop al genocidio, alla vendita di armi e agli accordi commerciali con Israele, le sanzioni fino alla fine delle occupazioni, il riconoscimento pieno e immediato dello Stato di Palestina, il rilascio degli ostaggi e dei prigionieri politici, e la convocazione di una conferenza di pace sotto l’egida Onu. Intanto, è di pochi giorni fa la presa di posizione inedita del segretario generale della Cgil spezzina, Luca Comiti, sulla manifestazione Seafuture, una delle principali fiere internazionali dedicate all’economia del mare, che si terrà dal 29 settembre al 2 ottobre in Arsenale. In quell’occasione Comiti ha espresso "forte preoccupazione e contrarietà per la partecipazione alla Seafuture delle marine militari di paesi dittatoriali o che si rendono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale, come nel caso di Israele". Una posizione non scontata per un sindacato che tutela i diritti dei lavoratori in un territorio che vive in buona parte di produzione armiera. "Un territorio non può pensare di basare il proprio futuro solo su un unico settore industriale. La produzione armiera nello spezzino deriva da una tradizione storica, di innovazione e di tecnologia, che negli anni ha garantito buona occupazione e competenze di alto livello. Tuttavia, si tratta di un comparto fortemente condizionato dalla situazione geopolitica internazionale, e per questo occorre aprire con serietà e coraggio la discussione sul tema della diversificazione e della riconversione – commenta Comiti –. È un processo lungo e complesso da un punto di vista industriale, che richiede tempo, investimenti e scelte politiche. La nostra posizione resta chiara: noi siamo per la pace. I paletti da cui non si può prescindere sono che le armi non devono essere vendute a Paesi dittatoriali e a regimi che non rispettano i diritti civili e umani".

Ilaria Vallerini