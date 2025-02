La Cerchia da Smood in omaggio a Dalla

Il consueto week end musicale dello SmooD di Ceparana inizia venerdì con La Cerchia di Dalla, band che da anni omaggia le musiche e le canzoni del famoso cantautore bolognese. Ma non sarà soltanto Lucio Dalla ad essere celebrato quella sera. "Il nome della band infatti, è tutto un programma: La Cerchia di Dalla. Cosa significa? Significa – spiega Stefano Ricci, direttore artistico – che verranno eseguite pure diverse canzoni interpretate all’epoca da quei personaggi che ruotavano intorno a lui, come Francesco De Gregori, Ron e la band che accompagnava Lucio, cioè gli Stadio". La band proveniente dalla Lucchesia, è formata da 7 musicisti, ognuno dei quali vanta esperienze pluriennali in altre formazioni. Il concerto inizia alle 22 (dalle 20 è possibile cenare). Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero 328 7671213 (anche per le prenotazioni).