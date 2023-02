La Casa Riders vista da Just Eat

L’apertura di Casa Riders lunedì mattina era cominciata con un atto di protesta. I fattorini targati Just Eat avevano chiesto all’azienda di riconoscere la nuova struttura – attrezzata con ciclo officina, bagni e sala comune – come starting point del proprio lavoro, ovvero come punto di partenza in cui iniziare il proprio turno. Il colosso del delivery non aveva recepito questa richiesta e i riders, in segno di sfida, avevano comunque cominciato le consegne da via Padre Giuliani. Atto che non è stato gradito da Just Eat, che precisa che la Casa del Rider, nella sua attuale configurazione, non risponde ai criteri stabiliti dall’azienda in termini di posizionamento strategico ed efficienza organizzativa.