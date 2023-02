La casa dello studente all’orizzonte Fondazione rilancia sull’obiettivo

Il futuro della qualificazione della città della Spezia sede di Università e Conservatorio – e quindi con necessità di risposte alla domanda incalzante di soluzioni abitative a misura dei giovani provenienti da altre parti d’Italia e dall’estero per costruirsi un futuro – passerà dal recupero del "Palazzo del ghiaccio" per la sua configurazione a residenza studentesca, con 52 posti letto, annessi e connessi per corrispondere ai bisogni dei ragazzi: preparazione dei pasti, studio, servizio lavanderia, relax, ginnastica. Un’operazione da 2 milioni e 300mila. "Ogni giorno è buono per conoscere le valutazioni del Ministero dell’Istruzione del Merito in relazione alla finanziabilità, fino al 6070 per cento dei costi, del progetto che abbiamo presentato cogliendo l’opportunità del bando per l’edilizia scolastica", dicono ai piani alti di Fondazione Carispezia che persegue l’obiettivo del restyling nel solco della mission vocata al sociale e alla cultura. Tanta la determinazione a realizzare l’opera che si sta mettendo a fuoco l’opzione di partecipare ad eventuali altri bandi, legati al Pnrr, qualora le risposte del Miur tardassero ad arrivare. "Intanto sono già state incamerate tutte le autorizzazioni a dare corso ai lavori dopo il deposito del progetto in Comune. Gli interventi, teoricamente, potrebbero partire domani..." dice l’ingegnere Sabatino Tonacci che,...