La Carlo Felice regala il bis con il leggendario Christ

La prestigiosa Orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova concede il bis a ‘Concerti a Teatro’. Nella ricca rassegna di musica classica promossa dalla Fondazione Carispezia, martedì a partire dalle 21, al Teatro degli Impavidi di Sarzana, si esibirà insieme al leggendario Wolfram Christ, in veste di direttore. L’evento, sempre con la direzione artistica di Miren Etxaniz, è inserito nell’ambito del progetto ‘Liguria Musica’, promosso dalla Regione Liguria, che sta portando artisti e produzioni, con la direzione delle più celebri bacchette e solisti di alto profilo internazionale, a risuonare nei teatri, nei siti di rilevante interesse storico-artistico e nei luoghi della spiritualità più significativi della Liguria.

L’Orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova ha una storia che inizia nei primi anni del ‘900. La sua attività sinfonica e operistica, che neppure i bombardamenti del ’43 con la distruzione dell’antico Teatro Carlo Felice sono riusciti a interrompere, è da allora continuativa. A Sarzana si esibirà sotto la direzione di Wolfram Christ, leggendaria prima viola dei Berliner Philharmoniker, nonché prima viola dell’Orchestra del Festival di Lucerna e professore alla Hochschule für Musik di Friburgo. Dopo la gratificante carriera solistica, Christ ha lavorato con prestigiose orchestre di cinque continenti, ed è diventato molto apprezzato come direttore per le sue interpretazioni esilaranti e sensibili. A Sarzana, proporranno un programma musicale incentrato su classico e neoclassico, che prevederà due brani di Mozart – Cassazione K 63 e Serenata n. 13 – per concludersi con la Sinfonia Classica di Prokofiev. I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro degli Impavidi e si possono acquistare pure online su www.vivaticket.it.

Marco Magi