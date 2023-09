La carica dei 24mila. Si ritorna in classe con i soliti problemi: mancano i docenti

La prima campanella, dal trillo inconfondibile, è tornata a suonare ieri per tutti gli studenti della Liguria. Così, le porte di ben 1209 classi della provincia spezzina si sono di nuovo spalancate per accogliere 24678 alunni. Ancora più severa forse, nella sua chiamata ai banchi, la campanella del liceo classico Lorenzo Costa ha risuonato alle 7:45 per poi congedare i ragazzi alle 12:35. ’Colpa’ dell’orario ridotto che, per la carenza degli insegnanti, è la scelta adottata a far fronte della criticità. Orario rimodulato, quindi, per il biennio 5 moduli anziché 6 e per il triennio 6 al posto di 7. Ma, assicura il preside Franco Elisei, solo per questa e la prossima settimana, quando tutte le cattedre saranno coperte. Un orario parziale per gli studenti del Costa che incontriamo all’uscita: "La mattinata è andata bene – dice Asia Pierleoni, studentessa dell’ultimo anno – i professori ci hanno già spiegato ciò che ci aspetta a giugno, cioè la prova di maturità e anche l’ università". Sul problema della carenza di organico interviene la sua compagna Viola Richichi: "La nostra è una classe fortunata: siamo affiatati e abbiamo avuto la continuità d’insegnamento nel triennio".

Felici del rientro a scuola Eleonora Ferrari, Giorgia Cerretti e Asia Sarti: "E’ stato emozionante – dice Eleonora – perché abbiamo ritrovato i compagni e anche gli stessi docenti". Ma qualcosa stona: "Non mi è piaciuta è la ripetizione della parola ’esame’ – scherza Giorgia – oltre a... dovermi svegliare presto". ’Spauracchio maturità’ anche per la classe di Lorenzo Gammella, Costanza Sgambati e Sofia Frascatore: "Gli insegnanti – dice Costanza - hanno già iniziato a parlarci dell’esame, tanto che si comincia a temere la versione di greco". "dai professori – dice Lorenzo – noi di quinta abbiamo percepito stima e collaborazione". Una stima sulla continuità didattica la fa Sofia: "Nel triennio c’è stato un continuo cambio di docenti Per fortuna quest’anno sono rimasti tutti, questo ci porta stabilità".

Alma Martina Poggi