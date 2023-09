La cantieristica cresce. L’analisi di Confindustria: "Manca la manodopera ma il settore è in salute"

Un Salone Nautico da record, che ha parlato tanto (e bene) spezzino. La kermesse genovese ha fotografato lo stato di estrema salute del settore nautico spezzino, sempre più internazionale e proiettato alle grandi sfide del futuro. I numeri dicono tutto: La Spezia è la prima provincia d’Italia per incidenza di imprese dell’economia del mare – 3381, il 16,3% del totale – e nella filiera della cantieristica. Mario Gerini, presidente di Confindustria – cui sono associate la totalità dei colossi della nautica che hanno sede in città – fa un bilancio della manifestazione e guarda oltre.

Qual è il bilancio della partecipazione spezzina al Salone Nautico?

"La cantieristica spezzina ne esce rafforzata. Si è parlato tanto di Spezia, anche in termini di innovazione. Il Salone è stato la rappresentazione plastica di cosa rappresenta la nautica nella nostra provincia: un settore che sta assumendo sempre più una valenza internazionale, potendo contare su una superficie limitata di territori tutti i brand più importanti. É un dato oggettivo che il 50 per cento dei mega yacht venga prodotto qui".

Eppure i problemi non mancano...

"Vero, pesa soprattutto la mancanza di manodopera specializzata. Sia i cantieri che le aziende della filiera non trovano personale. Siamo impegnati quotidianamente anche per facilitare le possibilità di incontro tra cantieri e aziende della filiera".

L’iniziativa B2B mare va in questa direzione?

"Esattamente. Dopo i numeri raccolti nella prima edizione dello scorso anno, abbiamo deciso di riproporla: si terrà il 23 novembre al Terminal Crociere. Un evento che sta diventando di portata nazionale, e che è stato presentato proprio al Salone".

Uno sviluppo che deve fare i conti con la carenza di spazi. Un problema destinato a rimanere irrisolto?

"Il problema esiste ancora, anche perché le necessità dei cantieri non si limitano allo sbocco a mare, ma servono anche spazi per le lavorazioni a terra. Per ovviare a questa situazione, ci sono molte aziende che hanno fatto acquisizioni immobiliari in province limitrofe, ma in generale tutti i marchi presenti nel territorio stanno facendo investimenti per migliorare e incrementare la qualità dei loro cantieri".

Come Intermarine, che ha recentemente acquisito all’asta un terreno dal Comune, proprio nella zona di Pagliari...

"Intermarine ha varato progetto di sviluppo molto importante, e l’acquisizione dell’area in città rientra nel piano di crescita che prevede anche l’ampliamento della sede di Sarzana".

Crede che ci siano ancora margini di crescita per la nautica spezzina?

"Certo, ma devono crescere tutti, non solo i cantieri ma anche la filiera dell’indotto. L’obiettivo resta quello di creare un vero e proprio distretto, dove si possa trovare tutto ciò che serve al settore, portando aziende importanti a investire per la creazione di unità produttive alla Spezia. Dobbiamo lavorare affinché le navi non solo vengano costruire, ma rimangano legate al territorio, puntando anche al refitting".

Qual è il suo giudizio sul Miglio Blu?

"Un brand importante, oggi è un marchio riconosciuto, identifica la città, e può essere il volano per portare La Spezia a diventare la ’capitale’ del settore. Confindustria è impegnata non solo a far crescere l’esistente, ma anche a portare nuovi investimenti".

Per anni si è parlato di una città pronta a ospitare un proprio salone nautico. È arrivato il momento?

"No. A Genova si è consolidata una tradizione, hanno fatto investimenti importanti e nei prossimi anni diventerà il Salone europeo più importante, prima di Cannes e Monaco".

Crede ancora all’ipotesi di spazi destinati alla nautica all’interno della Base Navale?

"Noi lo speriamo sempre, il ministro Crosetto di recente ha annunciato uno studio per valutare la razionalizzazione degli spazi dell’Arsenale. Aspettiamo anche noi di capire qualcosa di più, ma alla Marina bisogna comunque riconoscere l’impegno nella realizzazione del progetto Basi Blu".

Matteo Marcello