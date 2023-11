La camminata nel segno della solidarietà. Sulle sponde del Canale Lunense con Lilt e Cai

Si terrà questa mattina la camminata lungo le sponde del Canale Lunense organizzata per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione per contrastare il tumore al seno promuovendo inoltre uno stile di vita sano e attento all’insegna dell’attività fisica. L’iniziativa avrebbe dovuto tenersi la scorsa settimana ma gli organizzatori del Consorzio di bonifica e irrigazione del Canale Lunense, Lega italiana lotta ai tumori (Lilt) della Spezia e dalla sezione del Club Alpino Italiano Spezia l’hanno rinviata a causa delle condizioni meteo. Si parte così domenica mattina con alle 10 dalla sede del Canale Lunense, in via Paci 2, a Sarzana per percorrere a piedi 5 chilometri sulla ciclopedonale del Canale Lunense fino a piazza Cerri nella frazione di Ponzano Magra per poi rientrare a Sarzana sempre attraversando la pista. Prima e durante l’escursione i partecipanti riceveranno informazioni e materiale informativo sulla prevenzione del tumore al seno.