La ’bretella’ sul fiume Magra Due anni di lavori per il ponte Un investimento da 15 milioni

Il progetto atteso da anni può finalmente partire. L’apertura del cantiere ha dato il via ai lavori che porteranno alla realizzazione del raccordo tra Santo Stefano Magra e Ceparana, la "bretella" tra l’area di campagna di via Arenelle e la piana di Ceparana. Un’ opera definita strategica per diluire i flussi di traffico attraverso il Magra della quale, per ora è stato finanziato il primo lotto mentre per la seconda parte è stata prevista soltanto la progettazione. Il nuovo step dell’infrastruttura è già stato interamente coperto dai 15 milioni e 100 mila euro ottenuti dalla Provincia della Spezia dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile. Una somma alla quale deve aggiungersi quella di 400 mila euro per la sola progettazione del Lotto 2.

L’intervento esecutivo prevede un cronoprogramma della durata di 660 giorni ovvero due anni di lavoro per costruire il viadotto della lunghezza di 410 metri che collega la sponda sinistra del fiume Magra i Comuni di Bolano, Santo Stefano Magra e Vezzano Ligure. L’infrastruttura sarà sviluppata su 6 campate con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità alla rete autostradale esistente, ma anche il perfezionamento della circolazione viaria della piana del fiume Magra e del fiume Vara con percorsi esterni al tessuto urbano. La soluzione è stata quella di sfruttare un canale infrastrutturale esistente rappresentato dalla tratta autostradale A12. Ma a differenza del tracciato autostradale la nuova arteria viaria sarà gratuita, non limitata per tipologia di veicoli, quindi consentirà il transito anche di mezzi e veicoli che non possono altrimenti accedere all’autostrada. Prevista anche una pista ciclabile e un camminamento pedonale.

Lo sviluppo della pratica seguita dal settore strade diretto dall’ingegner Gianni Benvenuto con il funzionario ingegnere Leandro Calzetta rientra nel programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ed era stata sostenuta da un iniziale contributo di Regione Liguria per 3 milioni di euro poi integrato dai fondi intercettati dalla Provincia. Il progetto firmato dall’ingegnere Roberto Vallarino verrà realizzato da una associazione temporanea di imprese composta da: Società Edilizia Tirrena SpA, Agnese Costruzioni Srl, Varia Costruzioni SpA e SCL Costruzioni e Montaggi Srl e verrà coadiuvato dal supporto progettuale di Itec Engineering Srl.

Massimo Merluzzi