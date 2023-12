La breakdance a teatro ’Flying Bach’ al Civico sulle note barocche

Sarà ‘Flying Bach’, l’innovativo spettacolo che fonde la breakdance con la musica di Bach, a dare il via venerdì alle 21 al Teatro Civico all’undicesima edizione dei ‘Concerti a Teatro’, la rassegna di musica classica promossa e organizzata da Fondazione Carispezia, con la direzione artistica di Miren Etxaniz. Nato nel 2010 dall’idea dei due direttori artistici Vartan Bassil e Christoph Hagel con l’obiettivo di portare la breakdance in teatro e la musica di Bach sulla strada, ‘Flying Bach’ ha collezionato sold out in numerosi teatri internazionali. L’ispirazione per lo spettacolo è venuta a Bassil dopo una visita a un concerto di musica classica: "Mi piaceva l’idea di sostituire una ballerina che fa piroette in punta di piedi con una breakdancer che fa giri di testa", spiega. Lo spettacolo vedrà sul palco la compagnia berlinese dei Flying Steps, quattro volte campioni mondiali di breakdance: sei breaker e una danzatrice di danza contemporanea dialogheranno e balleranno sulle note di Bach, eseguite dal vivo al pianoforte da concerto e clavicembalo insieme a suoni elettronici con ritmi hip-hop, house e R&B. I biglietti per lo spettacolo ‘Flying Bach’, realizzato in collaborazione con Ad Eventi, sono in vendita alla biglietteria del Teatro Civico, online sui siti delle relative piattaforme www.vivaticket.it e www.ticketone.it, al prezzo di 28 euro, con riduzioni per coloro che sottoscrivono un abbonamento alla nuova stagione dei concerti al Teatro Civico. La stagione dei ‘Concerti a Teatro’ proseguirà poi a gennaio con altri otto appuntamenti in cartellone fino ad aprile: un’occasione imperdibile per ascoltare alcune delle più importanti e belle pagine della musica classica come il primo concerto per pianoforte di Cajkovskij, la Sinfonia Dal Nuovo Mondo di Dvorák, il Doppio concerto di Brahms, la Sonata a Kreutzer di Beethoven, le ballate e i notturni di Chopin, eseguite sul palco del Teatro Civico e del Teatro degli Impavidi da alcuni degli interpreti più in voga nel panorama musicale internazionale.

Gli abbonamenti per gli appuntamenti in cartellone sono disponibili nelle biglietterie dei teatri fino al 23 gennaio per i sei concerti al Teatro Civico, mentre per abbonarsi ai tre concerti al Teatro degli Impavidi c’è tempo fino al 6 febbraio: 60 euro è il costo massimo per i 5 appuntamenti in programma al Civico, 50 euro il prezzo riservato per gli aventi diritto al prezzo ridotto; 30 euro per gli studenti universitari, del Conservatorio e per gli under 19. Per il Teatro degli Impavidi 30 euro è il costo massimo dei tre appuntamenti previsti, 24 euro il ridotto e 20 euro per universitari, studenti del Conservatorio e under 19. I biglietti per i singoli concerti in cartellone saranno in vendita dal 2 gennaio in entrambi i teatri e online su www.vivaticket.it. Marco Magi