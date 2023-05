’La bontà del gelato’ evento promosso dall’Anfass per l’inclusione sociale

Terza edizione de ‘La bontà del gelato’ oggi, dalle 15.30, alla Gelateria Stella Marina di via Sforza 15, dove l’associazione Anffas, propone un evento a sostegno dell’inclusione sociale. Oltre allo staff dell’esercizio commerciale, anche alcuni vip della nostra città a servire il gelato artigianale tra una vasta selezione compresi i senza glutine, senza lattosio e senza zuccheri aggiunti. Un pomeriggio indimenticabile, all’insegna del divertimento, della solidarietà e dei gelati deliziosi. "Il 100 per cento degli incassi – affermano dalla gelateria – sarà devoluto ad Anffas La Spezia per realizzare progetti locali, che faranno la differenza nella vita di molte persone".