La Bianchi prende tempo sul Parco Giunta esecutiva a rischio slittamento

Le agenzie lanciate nel primo pomeriggio di ieri la davano per certa tra i 51 consiglieri della Pisana, al netto dello scrutinio delle ultime sette sezioni, le cui urne sono state inviate all’Ufficio centrale per il completamento delle operazioni, facendo di fatto slittare l’ufficializzazione degli eletti. Donatella Bianchi, presidente del Parco nazionale delle Cinque terre e candidata del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione Lazio, si ferma appena sotto l’11%, quota che vale al partito cinque seggi. Uno dovrebbe essere appannaggio della giornalista Rai, risultata tra i candidati più eletti della propria lista. Cosa accadrà tuttavia nei prossimi giorni resta un mistero. La Bianchi, contattata telefonicamente più volte da La Nazione ieri pomeriggio, al momento ha preferito non rispondere. Lo stesso partito, ieri, non ha rilasciato dichiarazioni sul tema. Che sia momento di riflessioni per l’ex presidente di Wwf Italia lo si evince anche dai piccoli dettagli: la giunta esecutiva del Parco nazionale, che si dovrebbe tenere questa settimana, non è stata ancora convocata. Le voci che rimbalzano da Roma – e che rimangono per ora tali, senza conferma né smentita – sono molteplici e variegate: dalla Capitale si fa strada l’ipotesi di un possibile summit con il leader grillino Giuseppe Conte, nel quale la Bianchi sarebbe pronta (il condizionale è d’obbligo) a chiedere un disimpegno dal partito, rinunciando all’incarico da consigliere per ritornare a dedicarsi completamente al Parco. Un’altra porta a un possibile incontro chiarificatore con il ministro dell’Ambiente. Di certo, nello Spezzino c’è attesa per quelle che saranno le mosse della Bianchi. Il centrodestra, dopo le dichiarazioni e gli atti formali delle scorse settimane, non ha ancora sotterrato l’ascia di guerra: se la Bianchi dovesse scegliere la strada del doppio incarico, è scontato che le ‘promesse’ di sfiducia diventeranno certezze. Diversamente, un ritorno a tempo pieno della presidente potrebbe aiutare a calmare le acque, nonostante i rapporti istituzionali siano da ricostruire quasi totalmente. Restano in attesa anche i sindaci delle 5 Terre, che in queste settimane hanno sottolineato come la cosa più importante sia il raggiungimento degli obiettivi individuati nel novembre scorso agli Stati generali, dalla governance dei flussi turistici ai progetti di depurazione delle acque dei borghi, passando per la redazione del piano del Parco, la cui proposta di documento redatta dal gruppo di lavoro dovrebbe essere sottoposta al Consiglio direttivo entro la fine di febbraio.

Matteo Marcello