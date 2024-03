La Banca Versilia sostiene le attività di Missione 2000 La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana dona un contributo all'Associazione 'Missione 2000' per la mensa di via Torino, che serve oltre 150 pasti al giorno ai bisognosi. La Bvlg si impegna a reinvestire nel territorio, con attenzione al settore no profit.