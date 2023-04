La Bagnoli band protagonista domani sera al Sign Music Desk

Continua con successo la programmazione del Sign Music Desk di Ceparana. Nel locale di via Vecchia 179, domani sera a partire dalle 22 (in precedenza l’apericena), è previsto il live ‘Una canzone per...’. Protagonista una band capitanata da Cristian Cicci Bagnoli (cinque dischi all’attivo come solista, chitarrista di Gallo Team, Gheri e Steve Rogers band), che ha registrato con grandi nomi internazionali come Landau, Colaiuta, Mat Laug e tanti altri). Con lui Max Gelsi al basso (che ha collaborato con Elisa, Grignani, 883, Pagani e Ornella Vanoni), Tommy Graziani alla batteria (figlio d’arte del grande Ivan, che ha registrato per Tricarico e Vallesi) e Salvatore Bazzarelli alle tastiere (tra le sue collaborazioni, Radius e Custodie Cautelari). Propongono un repertorio omaggiando Vasco Rossi. Per l’occasione si unirà lo special guest Max Marcolini (storico produttore di Zucchero) per proporre qualche hit del blues man Fornaciari. Info e prenotazioni al 328 7671213.