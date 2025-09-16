La 65ª edizione del Salone Nautico . Una vetrina mondiale del settore

Il Salone Nautico Internazionale di Genova festeggia la sua 65esima edizione, confermandosi anche quest’anno una vetrina mondiale della nautica. Un appuntamento imperdibile per appassionati e operatori che aprirà le sue porte dal 18 al 23 settembre con un pieno di novità. Più di 1000 barche esposte, oltre 400 espositori del tech trade, quindi accessoristica, componentistica, 23 nuovi cantieri, 45 espositori dall’estero, dei quali 24 europei e 21 extraeuropei, 123 novità e tra queste 96 première assolute. Il Salone si presenta come un unicum nel panorama mondiale: una manifestazione completa per gamma merceologica, affacciata direttamente sul mare, con la possibilità di vivere l’esperienza diretta delle prove in mare – lo scorso anno oltre 3.800 – che nessun altro evento può offrire. Accanto all’esposizione, il salone conferma la sua vocazione a laboratorio di idee e di futuro: il programma Forum25, patrocinato dalla Commissione europea, prevede oltre novanta tra convegni e workshop.

Diversi anche gli approfondimenti verticali in programma, come l’European Boating Roundtable, in collaborazione con la federazione nautica europea European Boating Industry, l’evento ‘Di sistema e di frontiera: il futuro della nautica, dalla Liguria per l’Italia’, realizzato da Quotidiano Nazionale in collaborazione con Confindustria Nautica e il consolidato appuntamento con ‘Nautica, Fisco e Dogane’. Al convegno inaugurale dal titolo ‘Sviluppo, lavoro e innovazione per la crescita del Paese’ è confermata la presenza, tra gli altri, del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in rappresentanza del presidente Meloni, del Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, del presidente di Agenzia ICE, Matteo Zoppas e la partecipazione, per la prima volta di un ministro estero, del segretario ai trasporti dello Stato della Florida, Jared W. Perdue.

"È un riconoscimento significativo: il Governo, le istituzioni economiche e il sistema imprenditoriale scelgono il Salone per ribadire che la nautica non è solo un comparto molto rilevante della Blue Economy, ma un’industria strategica per l’Italia, che negli ultimi dieci anni ha visto l’export crescere del 119%, il doppio della media dell’intero manifatturiero, fino a superare i 4,5 miliardi di euro", ha commentato il presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti alla presentazione dell’edizione 2025 del Salone Nautico Internazionale di Genova. "Auspico che si possa battere il record di visitatori, ma anche il record di ordini di barche nuove e di visibilità per la città e per la Liguria" ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci. Traspare grande emozione nelle parole della sindaca Silvia Salis al suo ‘battesimo’ in veste di primo cittadino. "E’ un salone che vuole crescere sempre di più ed è il grande marchio internazionale di Genova, non solo da difendere ma da far diventare sempre più forte. Ho invitato i sindaci delle città metropolitane per una riunione Anci, insieme ai sindaci di altre città importanti, per averli a Genova durante l’inaugurazione. Sarà un’apertura a tutta l’Italia e all’estero" ha concluso Salis. "Si tratta dell’evento principe per la nautica italiana, e quindi, anche per La Spezia, - ha spiegato il segretario generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Marco Casarino -, in quanto punto di incontro tra armatori interessati a conoscere l’evoluzione del settore, le aziende eccellenti del territorio e il grande pubblico".