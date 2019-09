La Spezia, 15 settembre 2019 - Si sono conosciuti in un centro di accoglienza alla Spezia, lei volontaria della Croce Rossa e lui giovane rifugiato. Samantha e Mohammed, questi i loro nomi, si sono uniti in matrimonio in Comune alla Spezia. «E' una storia di amore e integrazione che ci rende orgogliosi di quello che siamo» spiegano dalla Croce Rossa della Spezia. «Samantha aveva accolto Mohammed in uno dei nostri centri, lo ha conosciuto, se n'è innamorata e ha deciso di unirsi a lui». Oggi Mohammed, scappato dall'Africa in cerca di un futuro migliore, è diventato a sua volta volontario della Croce Rossa.

