Keki Project protagonista del live allo Smood Sign Music desk

Protagonista del nuovo live del sabato sera allo Smood – Sign Music Desk di Ceparana (via Vecchia 179), è il Keki Project. Appuntamento stasera dalle 21.30 (prima l’aperitivo dalle 20.30 con dj set), con Laura Donati alla voce, Andrea Cozzani al basso, Keki Andrei all’hammond e Enrico Cecconi alla batteria, con special guest il chitarrista Max Marcolini. Comunque, con un format già molto forte negli anni ‘80, sarà possibile seguire il concerto nella prima parte della serata e il dj set a seguire. Ed ecco quindi la partnership con New Generation Sound, affermata da più di 10 anni sul territorio, che porterà in consolle, con musica anni 70-80 e commerciale, il deejay Francesco Palla. Il Kei Andrei Project nasce due anni fa e e il primo disco è datato 2022. Nel disco, oltre a Marcolini, partecipano anche James Thompson, Nick Becattini, Dario Carli e Francesca Cangi. Info: 328 7176213