’Karma’ parte dal Civico. La produzione spezzina va in giro per l’Italia

Al Teatro Civico, in questi giorni, si stanno svolgendo le prove di ‘Karma’, lo spettacolo tratto dal testo di Xavi Moratò, con la regia di Alessandro Maggi, che vede protagonisti due attori importanti nel panorama teatrale italiano: Gaia Aprea e Andrea Bosca. "Una nuova coproduzione del Teatro Civico che, ancora una volta, porterà lustro alla nostra città in tutto il Paese – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Segno tangibile del nostro impegno per offrire sempre più occasioni di arricchimento culturale ed una programmazione teatrale di altissimo livello la regia è affidata al nostro direttore artistico, che ringrazio per il suo eccellente lavoro e che saprà donarci uno spettacolo indimenticabile con attori di primissimo piano nel panorama nazionale". Il debutto, nell’ambito della Stagione di Prosa, è previsto mercoledì 20 marzo 2024 alle 20.45 (in replica giovedì 21), coinvolgendo in prima tournée Genova, La Spezia e l’Aquila. ‘Karma’ è un progetto di coproduzione del Teatro Civico che vede uniti il Teatro Nazionale di Genova, diretto da Davide Livermore, il TsA Teatro Stabile dell’Aquila diretto da Giorgio Pasotti e Stefano Francioni Produzioni, che si occuperà anche della produzione esecutiva. Drammatico, comico, profondo, ironico e sarcastico, il filo che lega i due personaggi della pièce è come la vita stessa: un pianoforte di colori dalle più diverse sfumature. "Dopo chissà quante esistenze trascorse in chissà quali epoche e luoghi, due anime si ritrovano a convivere in un mondo indefinito e cercano risposte sul loro passato e sul loro futuro, durante la transitoria permanenza tra una vita e l’altra – si legge nella descrizione di ‘Karma’ – . Chi sono stati? E in chi si reincarneranno? Ma soprattutto perché vivono insieme in questo tempo di passaggio? Il mistero è fittissimo, ma gradualmente nuovi elementi vengono a galla, mentre quell’epoca parallela mostra sempre più quali sono le ferree regole da rispettare per determinare il processo di reincarnazione possibile".

Marco Magi