Jazz, premio Urbani Il chitarrista Cimino ammesso alla finale

La musica nel sangue. Il giovane chitarrista spezzino Edoardo Cimino è stato ammesso alla finale dell’edizione 2023 del Premio Internazionale Massimo Urbani, che avrà luogo nei primi due giorni di luglio a Camerino (Macerata). Si tratta del più importante concorso italiano per solisti jazz. Fondato nel 1996 in memoria di Massimo Urbani – geniale sassofonista romano prematuramente scomparso – sin dagli esordi si è imposto all’attenzione nazionale e internazionale per valorizzare e dare visibilità a giovani musicisti.

Il premio è promosso da ministero della Cultura, Regione Marche, Università di Camerino, Nuovo Imaie, Marche jazz Network e Comune di Camerino. Il concorso, attraverso rigorose selezioni dal vivo e una prestigiosa serata finale, dà la possibilità ai talenti di esibirsi ed essere valutati da una giuria composta da esperti di settore. Critici musicali delle più importanti testate jazz nazionali, intervengono componendo la giuria critica e affiancano nel giudizio la giuria composta da importanti musicisti a livello nazionale e internazionale come Enrico Rava, Renato Sellani, Paolo Fresu, Massimo Moriconi, Massimo Manzi, Fabrizio Bosso, Kurt Rosenwinkel, Ada Montellanico e Francesco Cafiso. Edoardo, figlio d’arte del sassofonista Lorenzo, ha frequentato fin da giovanissimo i corsi di Pistoia Blues, Nuoro Jazz, Spèjazz perfezionandosi con Nik Beccatini, Bebo Ferra e Biorn Vidar Solli, poi nel 2019 ai corsi di Mami Jazz, su proposta di Fabio Zeppetella, gli viene concessa una borsa di studio come Miglior Talento. E dopo essersi diplomato con il massimo dei voti e lode lo scorso anno al Conservatorio Puccini della Spezia, si è trasferito a Bruxelles, per proseguire gli studi nel prestigioso Conservatoire Royal della capitale europea dove, quest’estate suonerà al Music Village. Tra l’altro, di Edoardo Cimino, segnaliamo l’uscita del suo primo cd, intitolato ‘Perseverance’ (edizioni Sconfinarte), dove suona le Musiche di Marco Simoni.

Marco Magi