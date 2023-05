Jazz d’autore alle Jam del Pin con il piano di Enrico Zanisi

Alle Jam del Pin stasera, alle 21.30, sul palco sarà la volta del pianista romano Enrico Zanisi, nota realtà del jazz italiano, che proporrà un suo tributo a Joe Henderson. In qualità di pianista classico Zanisi si è aggiudicato un primo premio in numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali, mentre come pianista jazz ha vinto il primo premio-borsa di studio al Premio Nazionale di composizione-esecuzione pianistica in ambito jazz Franco Russo, si è aggiudicato il primo premio e il premio del pubblico al concorso nazionale per nuovi talenti del jazz italiano ‘Chicco Bettinardi’, ha vinto la terza edizione del ‘Vittoria Rotary Jazz Award’. Tra gli altri, ha suonato con Sheila Jordan, David Liebman, Sarah Jane Morris, Logan Richardson, Stefano Di Battista e Javier Girotto. Si comincia alle 19.30 con la early session curata dai due giovani Giacomo Ciardi e Leonardo Bocchia, poi il concerto di Zanisi.