Ivan, clochard gentile morto sotto gli occhi dei passanti in strada

E’ morto sotto gli occhi dei passanti, ieri mattina, in viale Italia nei pressi del porticato della banca Intesa San Paolo. Ivan, 60 anni, era un clochard conosciuto nei quartieri di Mazzetta, Migliarina e Canaletto e anche in via della Pianta perché spesso sostava nei pressi dell’Eurospin. Sempre gentile, non infastidiva nessuno. Ieri mattina non si è svegliato e chi lo ha visto immobile attorno alle 11,30 ha dato l’allarme telefonando al 118.

E’ intervenuta l’automedica Delta 1 e l’ambulanza della Pubblica assistenza della Spezia, ma purtroppo per Ivan non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della squadra volante. Le esequie saranno a cura dalla Pa spezzina.