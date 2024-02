Itticoltura off-shore. Battaglia in consiglio

Botta e risposta in consiglio regionale sulle aree da destinare all’acquacoltura nello spezzino. Nodo della contesa, lo studio commissionato dalla Regione che indica una vasta area situata oltre un chilometro al largo, nel tratto di costa compreso tra il confine tra i Comuni della Spezia e di Riomaggiore, e l’arcipelago di Porto Venere, come quella pià adatta a ospitare un impianto di itticoltura off shore. "Il vicepresidente Piana ha assicurato che la giunta regionale non ha individuato nessun sito per la localizzazione dell’acquacoltura davanti alla costa spezzina – ha detto il consigliere dem, Davide Natale – ma è solo una prima valutazione di massima. Riteniamo che un ecosistema così delicato e unico vada tutelato e non si può correre il rischio che venga deturpato. Ribadiamo la contrarietà a questi impianti convinti che tali iniziative non siano compatibili con il mare spezzino". Immediata la replica del vicepresidente con delega alla Pesca, Alessandro Piana, s econdo il quale "Regione Liguria per le fasi iniziali del progetto ha fatto riferimento agli studi condotti dall’Università di Genova, attenendosi scrupolosamente alla guida tecnica redatta dall’Ispra, individuando un’area potenzialmente idonea e libera di vincoli. Sono state ovviamente rispettate le indicazioni di Ispra sulle distanze di sicurezza da mantenere rispetto alle aree sottoposte a tutela ambientale. Per il passaggio successivo, di individuazione del sito specifico, verrà attivato un processo di consultazione molto importante con una mappatura dei portatori di interesse, delle autorità, degli enti competenti e di tutte le persone coinvolte".