Itinerari per scoprire la storia del territorio

La storia del territorio da esplorare a passo lento per conoscere le tradizioni della piana e delle colline di Castelnuovo Magra. Inizia domani, sabato, la terza edizione del progetto denominato "In cammino" proposto dall’associazione delle guide turistiche spezzine Agtl in collaborazione con il Comune di Castelnuovo Magra. Si tratta di una serie di appuntamenti che abbinano il piacere della camminata alla conoscenza della storia del territorio in un panorama davvero intenso che spazia dalle piste sul canale Lunense ai percorsi tra gli ulivi sulla collina. Insomma sarà un viaggio lento alla ricerca dei segni lasciati dal tempo e dalle precedenti generazioni cercando di entrare nella filosofia del tempo e dello spirito che ha caratterizzato i luoghi. Si inizia domani, sabato, alle 9 con il "Cammino del lavoro", percorso guidato in pianura che si svolgerà prevalentemente lungo le sponde del Canale Lunense attraversando le frazioni del piano: Molicciara dove si incontreraranno i resti delle vecchie miniere e Colombiera. L’appuntamento è nella piazza di fronte alla chiesa del Sacro Cuore a Molicciara.

La seconda uscita il 15 luglio alle 16.30 con il "Cammino e pellegrini di ieri e di oggi" andando alla scoperta dei luoghi di culto del centro storico. Il paese collinare sarà il teatro anche dell’incontro del 30 luglio, sempre nel borgo di Castelnuovo Magra nell’occasione previsto alle 21.30. Il tema dell’uscita infatti è "Camminare nella bellezza sul far della sera". Sabato 19 agosto visita alle vie del centro caratterizzata da suggestive vedute sulla vallata e con la possibilità di entrare nei portoni e giardini che verranno aperti nell’occasione dai proprietari. Altri incontro il 30 agosto alla chiesetta di Santa Rosa a Marciano quindi il 7 ottobre si conclude con l’omaggio a Dante Alighieri e nella piazza Querciola dove il 6 ottobre 1306 il Sommo Poeta presenziò alla stipula della pace tra i Vescovi-Conti e i Marchesi Malaspina. Le visite sono a partecipazione libera. Per informazioni contattare il numero 347 6628277.

m.m.