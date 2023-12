Italia Viva, squadra nuova. Eletti i presidenti di zona

Prossima sfida, le elezioni europee e amministrative del 2024 guardando sempre a necessità e istanze del territorio. Con l’elezione dei presidenti comunali e di zona si conclude in Liguria il percorso congressuale di Italia Viva, a pochi giorni dall’assemblea nazionale con la Liguria rappresentata nel comitato nazionale e nella cabina di regia da Raffaella Paita. Insieme a Paita entrano nell’organismo di direzione politica (Comitato nazionale) Juri Michelucci e Barbara Pasquali e di diritto (in qualità di presidente regionale Italia Viva Liguria) Eugenio Musso. I delegati dell’assemblea sono Eugenio Musso, Davide Falteri, Mauro Avvenente, Irene Tesini, Lucina Torretta, Rita Campobasso, Fulvio Briano, Fiorenza Franco, Silvia Garibaldi, Federica Pecunia e Gianluca Tinfena.

A rappresentare la Liguria negli organi di garanzia sarà Maria Chiara De Luca. Nei congressi di zona, nello spezzino eletta Federica Pecunia per la zona Spezia Golfo dei Poeti e Juri Michelucci per la zona Sarzana Val di Magra. "Amministratori locali e iscritti – spiega Italia Viva Liguria – che si mettono a disposizione del progetto del centro con l’obiettivo di affrontare la sfida delle elezioni Europee con una grande campagna elettorale tra la gente. Ma non ci sono solo le europee: nei prossimi mesi lavoreremo per i tanti appuntamenti elettorali che coinvolgeranno le amministrazioni comunali dei nostri territori".

Nelle foto: Raffaella Paita e Gianluca Tinfena