Assunzioni per istruttori tecnici diplomati al Comune di Arcola che ha indetto una selezione pubblica per la copertura di due posti a tempo indeterminato con orario di lavoro part time di 18 ore a settimana. Per partecipare, oltre ai requisiti generali richiesti per l’accesso al pubblico impiego, necessario diploma di geometra o diploma di istruzione tecnica a indirizzo "Costruzioni, ambiente e territorio" o laurea che sostituisce i precedenti titoli di studio (i dettagli nel testo integrale del bando di concorso sul sito internet del Comune). Le mansioni riguardano quindi i settori di urbanistica ed edilizia, lavori pubblici e manutenzioni. Qualora il numero dei candidati ammessi, o ammessi con riserva, fosse superiore a 30, l’Amministrazione comunale si riserva di procedere ad una preselezione. I partecipanti ammessi sosterranno due prove d’esame, una scritta ed una orale. Domanda entro il 7 luglio tramite il portale inPA, www.inpa.gov.itbandi-e-avvisi. Inoltre bisogna possedere un indirizzo di posta elettronica certificata per poter partecipare. Per altre informazioni visitare il sito del Comune di Arcola.