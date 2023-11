Istruttore servizi informativi nell’agenzia regionale Aliseo

L’agenzia regionale Aliseo della Liguria ha indetto una selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore dei servizi informativi a tempo indeterminato e ad orario pieno. Per partecipare basta il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito previo superamento di un corso di studi di durata quinquennale. L’amministrazione, in considerazione del numero delle candidature che perverranno, si riserva la facoltà di espletare una preselezione, la cui correzione potrà anche essere affidata ad una Società specializzata in selezione del personale e gestita con l’ausilio di sistemi di elaborazione elettronica dei dati. Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale. La prova scritta consisterà nella risoluzione di casi o quesiti in ambito amministrativo informatico o gestionale-organizzativo. La domanda va inviata soltanto tramite il portale www.inpa.gov.it alla sezione bandi e avvisi. Per altre informazioni, rivolgersi ad ALiSEO Via San Vincenzo 4, - al numero telefonico 010 24911. Scadenza 4 dicembre.