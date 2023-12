Istruttore servizi informativi alla sede Aliseo di Genova

Aliseo, agenzia della Regione Liguria, assume attraverso un bando di concorso pubblico per titoli ed esami 1 istruttore dei servizi informativi a tempo pieno e indeterminato. Sede di lavoro Genova. Per partecipare alla selezione basta essere in possesso del diploma di scuola superiore. La prova scritta consisterà nella risoluzione di casi o quesiti in ambito amministrativo informatico o gestionale – organizzativo. Nel corso della prova orale verrà accertata anche la conoscenza della lingua inglese nonché la conoscenza di base dell’uso delle applicazioni informatiche: pacchetto Microsoft Office Professional; programmi Open Source per l’elaborazione di testi e documenti, per l’elaborazione di fogli di calcolo e per l’archiviazione dati. Il bando scade il 5 gennaio. Domande tramite il portale www.inpa.gov.it. Info: www.aliseo.liguria.it