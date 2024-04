Ispirati da ’Api e alveari’

Si celebra lunedì 20 maggio la Giornata mondiale delle api. Insetti preziosi, fondamentali per la nostra sopravvivenza sulla Terra, ma gravemente minacciati dai pesticidi, dai cambiamenti climatici, dall’inquinamento e dalla perdita di habitat. L’associazione Cinema e Cultura e l’artista Stefania Martinico, indicono per l’occasione un concorso artistico gratuito per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, dal titolo ‘Api e alveari’. Ogni partecipante potrà realizzare un’opera creativa dalle dimensioni massime di 50 x 70 centimetri. Il supporto potrà essere in carta, cartone, cartoncino o cartoncino telato e potranno essere utilizzate le tecniche grafiche e pittoriche.

Gli elaborati potranno essere spediti o consegnati a mano all’Associazione Cinema e Cultura, la cui sede è in via Carducci 43 alla Speziadal 20 di aprile al 10 maggio 2024. La mostra collettiva di tutti gli elaborati sarà visitabile da sabato 18 maggio a domenica 26 maggio a ‘Un mondo a parte. Cinema, teatro, cultura’ in via Carducci 43/45/47, tutti i giorni dalla 15 alle 19. Verranno premiati i primi tre elaborati (valutati dalla giuria) nella giornata del 26 maggio. Inoltre sarà assegnato un ulteriore premio social all’elaborato che riceverà più like. Ogni opera, infatti, verrà fotografata e caricata in un album apposito sulla pagina Facebook di Stefania Martinico e la sua decorazione (https://www.facebook.com/DottoressaMartnico): l’opera che entro il 10 maggio alle 20 avrà il maggior numero di ‘mi piace’ vincerà il premio social. A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato ‘Amico/Amica delle Api’, mentre i 4 vincitori riceveranno prodotti dell’alveare o materiale creativo. La giuria è composta dall’artista Stefania Martinico (direttrice artistica del format), Katia La Galante (attrice e artista), Emanuela Puccetti (docente e artista). La Giornata mondiale delle api è stata istituita nel 2017 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite: una data, il 20 maggio, simbolicamente importante per l’apicoltura, perché coincide con la nascita di Anton Janša (1734-1773), un allevatore e apicoltore sloveno che è ricordato principalmente come uno dei precursori dell’apicoltura razionale. Per avere ulteriori informazioni sul concorso made in La Spezia contattare il numero di telefono 320 7609559.

