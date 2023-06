Iscrizione aperte al concorso per operatore di terminal sulla via del lavoro possibile

Aperte alla Scuola nazionale trasporti e Logistica della Spezia le iscrizioni alle selezioni per l’ammissione al corso professionale di ‘Operatore polivalente di terminal portuale’, con garanzia di impegno occupazionale per almeno il 60 per cento degli allievi idonei. La scadenza del termine per la presentazione delle domande è fissata alle 12 del 10 luglio. Il corso, completamente gratuito, è rivolto ad 8 disoccupati maggiorenni, non occupati, inattivi, giovani e adulti (viene riservata la quota del 20% alla componente femminile). Il corso, che si svilupperà a partire da settembre, si articolerà in 600 ore, delle quali 420 ore di formazione teorico-pratica, 180 ore di stage in azienda. Info e iscrizioni sul sito www.scuolatrasporti.com.