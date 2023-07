Irregolari la metà dei cantieri Edilizia, blitz dei carabinieri Elevate multe per 140mila euro

La metà delle aziende ispezionate erano irregolari. A giugno i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro della Spezia con i colleghi del nucleo operativo del gruppo tutela lavoro di Milano e del comando provinciale hanno verificato nei cantieri edili ed esercizi commerciali il rispetto delle normative di sicurezza e il contrasto al lavoro nero. In provincia sono state controllate dodici aziende, sei delle quali sono risultate irregolari: due per impiego di lavoratori in nero, due per violazioni delle norme sulla sicurezza e altre due per entrambi i motivi.

Particolare attenzione è stata rivolta al settore edile nei cantieri di ristrutturazione del bonus 110%: otto le aziende controllate, in tre è c’erano lavoratori in nero ed il titolare è stato denunciato. In un caso, alcuni lavoratori erano anche clandestini ed un datore di lavoro non aveva rispettato le norme di sicurezza poiché non vi erano estintori in corso di validità.

L’attività ha portato alla denuncia di cinque imprenditori, contestando anche la mancanza di formazione ed addestramento dei lavoratori, l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi, per lavori in quota senza misure anti caduta nei ponteggi. In cinque casi è stata disposta la sospensione dell’attività: in due per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in altre tre per impiego di manodopera in nero. Complessivamente elevate ammende penali per oltre 94mila euro ed elevate sanzioni amministrative per oltre 40mila euro.

"E’ una fotografia molto importante per il nostro settore alla Spezia – ha dichiarato Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria – ringraziamo i carabinieri per la loro attività che è importantissima per monitorare la situazione nei nostri canteri: così si riesce a mettere un freno al fenomeno del dumping contrattuale garantendo la sicurezza dei lavoratori ed evitando la concorrenza sleale alle imprese che invece rispettano le regole. Sicuramente sta funzionando il Durc collegato alla congruità di cantiere che ha l’obiettivo di contrastare il lavoro sommerso. Ma bisogna spingere ancora di più sui controlli attraverso maggiori risorse umane in tutta Italia, serve infatti l’assunzione di nuovo personale: ispettori, medici e operatori Asl, Inail e Inps".

M.B.