Irpef: da quest’anno le aliquote scendono da cinque a quattro

Con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022 cambiano gli scaglioni Irpef. Fino allo scorso anno le fasce Irpef erano cinque con queste aliquote: 23% (fino a 15mila euro di imponibile), 27% (tra 15 e 28mila), 38% (da 28 a 55mila), 41% (da 55 a 75mila) e 43% (oltre 75mila). Per la denuncia dei redditi 2023 (redditi 2022) si applicano invece quattro scaglioni. Le aliquote sono: il 23% per i redditi fino a 15 mila euro, 25% da 15mila a 28mila euro, 35% da 28mila fino a 50mila euro, il 43% per i redditi oltre i 50mila euro.

Scadenze: c’è tempo fino al 30 settembre 2023 per

presentare la dichiarazione dei

redditi con il nuovo modello

730. Essendo sabato, il

termine ultimo slitta al 2

ottobre 2023. Dal marzo scorso invece, sul sito dell’Inps è disponibile la Cu, cioè Certificazione unica, relativa ai redditi percepiti nel 2022. Per visualizzarla e scaricarla, gli utenti dovranno accedere con le proprie credenziali (Spid, Cie o Cns) al ‘Servizio certificazione unica 2023’. I pensionati potranno scaricare la Cu2023 anche dal servizio online ‘Cedolino pensione’. In alternativa è possibile richiedere la Cu tramite pec all’indirizzo

[email protected]

postacert.inps.gov.it.