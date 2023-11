’Io sono un operaio’, doppio appuntamento. Al Blanca Teatro di Carrara e poi a Pitelli

Doppia presentazione per il libro di Dino Grassi ‘Io sono un operaio. Memoria di un maestro d’ascia diventato sindacalista’. Appuntamento oggi alle 18, a Carrara, al circolo Arci del Blanca Teatro (via Carriona 70) e domani, alle 17,30, a Pitelli, al circolo Arci di piazza IV Novembre 4. A Carrara interverranno, con il curatore del libro Giorgio Pagano, anche Alessio Giannanti di Archivi della Resistenza, Marcello Palagi di Ecoapuano, Sergio Olivieri, operaio, già parlamentare, e Nicola Del Vecchio, segretario generale della Cgil di Massa Carrara. A Pitelli, dopo i saluti di Johnny Mora del circolo e di Cesare Bonaldi della sezione Anpi Pitelli, Giorgio Pagano dialogherà con Marzio Artiaco, della segreteria Fiom della Spezia. La presentazione è organizzata dall’Arci Pitelli, dalla sezione Anpi Pitelli e dall’associazione culturale Mediterraneo. Dino Grassi è stato un operaio del Cantiere del Muggiano alla Spezia, per oltre dieci anni segretario della Commissione Interna. Fu poi consigliere regionale del Pci, assessore comunale a Sarzana e assessore provinciale. Nato a Massa, si trasferì subito con la famiglia a Pozzuolo.