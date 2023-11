Investiti 3 milioni di euro a favore delle imprese

VARESE LIGURE

Il Gruppo di azione locale della Spezia, di cui è capofila la Camera di Commercio, ha presentato a Varese i risultati della programmazione 2014 - 2020 che ha puntato su consolidare la filiera corta di latte e zootecnia biologici e recupero di reti sentieristiche, oliveti e edifici. Sono 104 i km di viabilità ripristinata, 15.600 gli abitanti e 460 gli operatori economici che ne beneficiano, 80 mila gli ettari di superficie agricola e forestale servita dai tracciati sistemati. All’incontro hanno partecipato amministratori i cui Comuni ricadono nell’operatività del Gal (29 su 32 della provincia) e agricoltori e allevatori della Val di Vara.

Introdotti dal sindaco Giovanni Lucchetti, gli interventi hanno esposto i progetti fatti. Davide Mazzola, vice presidente vicario della Camera di Commercio, ha sottolineato come dalle testimonianze di chi ha utilizzato le risorse giunte tramite il Gal emergano gli sforzi di chi opera nell’agricoltura, l’esigenza di un turismo sostenibile e il bisogno di attrarre i giovani anche per far fronte allo spopolamento. Il Gal – ha sottolineato il segretario generale della Camera, Marco Casarino – è lo strumento con cui si dà sostegno alle imprese. Sono state impiegate risorse per 3 milioni di euro in favore dell’economia di Val di Vara, Riviera e Val di Magra con i progetti finanziati dal Fondo europeo agricolo. Presentati alla Regione i progetti per la nuova programmazione: a disposizione, per il 2023-2027, ci sono 12 milioni di euro per i quattro Gal liguri, ha concluso l’assessore regionale Alessandro Piana.