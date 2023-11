Investe una donna sulle strisce, perde 40 punti sulla patente

La Spezia, 13 novembre 2023 – Investe una donna sulle strisce, 55enne spezzino perde 40 punti sulla patente (sospesa). Sono le pesanti conseguenze che si è visto addossare un uomo residente in città, per aver questa mattina investito in sella al proprio scooter una signora sulle strisce, in via Sarzana, in prossimità del cimitero dei Boschetti.

Sul posto è prontamente intervenuta la Sezione infortunistica della polizia locale per i rilievi del caso. Nel corso degli accertamenti è emerso che il conducente del motociclo ha effettuato tre sorpassi vietati in rapida successione, il primo in corrispondenza di intersezione, poi di più veicoli incolonnati invadendo l’opposto senso di marcia ed infine della vettura che si era fermata, per consentire alla pedone di attraversare la strada, finendo con il colpire sul fianco la povera donna.

Questa è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata al locale pronto soccorso in condizioni, per fortuna, non gravi. L’uomo, invece, è stato oggetto di sanzioni per un totale di oltre 700 euro, con l’immediato ritiro della patente. Inoltre, in ragione del numero complessivo di punti decurtati, dovrà nuovamente sostenere gli esami di idoneità tecnica prima di porsi in futuro alla guida di veicoli a motore.

Dal Comando di viale Amendola viene raccomandata la massima attenzione alla guida, soprattutto in prossimità degli attraversamenti pedonali, visto che negli ultimi giorni si sono registrati alcuni investimenti di pedoni, nelle principali strade cittadine.

Marco Magi