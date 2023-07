Intreccio di poesia sotto le stelle

Intreccio di voci poetiche, stasera a Ceparana, per il nuovo appuntamento della rassegna ‘Libri sotto le stelle’, promosso dalla società Dante Alighieri della Spezia. Le scrittrici spezzine Maria Luisa Eguez e Gabriella Mignani presenteranno i loro ultimi libri di poesia: ‘Di acque, di terre, di cieli, di fuochi e d’ogni altra Forza’ della prima, ‘Cambio di Stagione’ della seconda (che con esso ha ottenuto il primo premio assoluto al concorso Tobino per la poesia edita nel 2020). Le autrici, amiche da anni, presenteranno l’una il libro dell’altra, con letture di Anna Maria Barini, poetessa e maestra di canto. L’incontro si terrà, con inizio alle 21.15, nello spazio antistante la Pubblica assistenza di Ceparana (che patrocina insieme al Comune di Bolano, la libreria Il Libro dei sogni e della pro loco I due Fiumi) in via Faletta. L’ingresso è libero.