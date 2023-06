Interventi nelle scuole della provincia di La Spezia, iniziative in corso e in programma

Questi gli interventi previsti nelle scuole della provincia: Fossati - Da Passano edificio principale, copertura per 829.000 euro (inizio fine estate); area sportiva esterna, adeguamento spazi 400.000 euro (inizio in autunno); edilizia antisismica 2.471.000 (inizio in autunno). Parentucelli Arzela’, palestra e piscina, risanamento copertura 510.000 euro (in fase di avvio). Capellini Sauro, adeguamento impianti elettrici 373.000 euro (inizio fine estate).Einaudi, Via Lamarmora, edilizia antisismica 1.399.000 (inizio in autunno). Cardarelli, Via Carducci, edilizia antisismica per 1.127.000 euro (inizio in autunno) Casini E Cardarelli, Montepertico, edilizia antisismica 1.580.000 euro (inizio in autunno). Mazzini, Via Ferrari, edilizia antisismica per 584.000 euro (inizio in autunno). Parentucelli Arzela’, sistema oscurante facciata per 69.500 euro. Cardarelli Palestra Via Carducci, antincendio e contenimento energetico 151.000 euro (iniziata giugno 2023, durata circa 4 mesi) Casini Montepertico edilizia antisismica 937.000 euro (iniziata aprile 2023, 4 mesi). Opere completate o in corso di definizione: Capellini Sauro, edilizia antisismica, 2.367.000 euro. Einaudi, edilizia antisismica 345.000 euro; Chiodo Via Xx Settembre, edilizia antisismica 500.000 euro: Chiodo palestra, edilizia antisismica 245.000 euro; Arzela’ Parentucelli, edilizia antisismica 1.020.000 euro. Fossati Da Passano, 100.000 euro: Cardarelli Via Carducci, messa in sicurezza 120.000 euro Capellini Sauro, adeguamento impiantistico 500.000 euro