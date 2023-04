Interventi da 2 milioni a tutela del territorio

Primo importante step del comune di Pignone propedeutico all’esecuzione delle opere, finanziate dal Pnrr, che dovranno concludersi entro i 2026. La giunta guidata da Ivano Barcellone ha stilato un cronoprogramma per gli interventi. E sono iniziate le fasi di preparazione degli atti per l’affidamento delle progettazioni e dei lavori. "Con quasi 2 milioni del Pnrr - spiega il sindaco - il comune di Pignone può finalmente riqualificare il suo patrimonio storico culturale, realizzando iniziative per l’incremento dell’attrattività residenziale e contrastare l’esodo demografico. Nel mirino i restauri di edifici, ponti e monumenti. I recuperi di antiche fornaci, grotte, miniere, siti archeologici, testimoni millenari di una civiltà insediata specie sul monte Castellaro. Fra gli interventi previsti il centro di aggregazione della frazione di Casale a servizio della popolazione giovane e anziana, il recupero dell’ex edificio scolastico sempre di Casale (301.300 euro), recupero edificio ’casa dell’artista’ e Social Housing di Pignone (210.350 euro), recupero e potenziamento dei sentieri esistenti (195mila euro), recupero di strutture storiche (198mila euro), recupero della Cava e dello spazio antistante (66mila euro), restauro monumenti esistenti nel territorio comunale (515mila euro), recupero e restauro del Mulino Calzetta. E ancora: il recupero dei percorsi esistenti, restauro antiche stazioni votive, valorizzazione di un immobile a servizio del miglioramento sociale e turistico nei Comuni di Vernazza e Pignone (241mila euro). La creazione di un giardino terapeutico nelle proprietà comunali pignonesi.

Euro Sassarini